Şanlıurfa’da organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında yangın | Video

09.03.2026 | 13:31

Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesinde bulunan Organize sanayi bölgesinde tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler diğer tesislere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre 2. OSB Tekstil Fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.Tekstil malzemelerinin yanıcı özelliği sebebiyle kısa sürede büyüyen yangın, fabrikanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı.

Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki vatandaşların Hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, dört bir koldan alevlere müdahale etmeye başladı. Tekstil ham maddelerinin tutuşması nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütülse de ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın çevredeki başka fabrikalara sıçramadan kontrol altına alındı. Uzun uğraşlar sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından soğutma işlemlerine başlatıldı. Yangının çıktığı fabrikada maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

