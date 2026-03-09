Şarkıcı Keremcem mutfağa girdi! Kedisiyle yaptığı paylaşıma beğeni yağdı... | Video

09.03.2026 | 14:19

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesi bulunan Keremcem sosyal medya hesabında eğlenceli bir paylaşım yaptı. Kedisiyle mutfağa giren ünlü şarkıcı "Ev adamı" notuyla o anları yayınladı.