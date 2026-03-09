Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video 09.03.2026 | 14:37 Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde bir insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim bulundu. İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metrelik alan emniyete alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Sakarya'nın Karasu ilçesi Halk Plajı'nda parçalanmış vaziyette, üzerinde pervanesi bulunan ve insansız hava aracı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine S.A.S. (Sualtı Savunma) timleri sevk edildi. S.A.S. timleri tarafından yapılan ilk değerlendirmede söz konusu İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bu çerçevede, güvenlik gayesiyle 400 metre yarıçaplı alan boşaltılarak bölge emniyete alındı. Ekipler bölgede incelemelerine devam ediyor.