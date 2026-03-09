Sakarya'da halk plajında İHA alarmı: 400 metrelik alan boşaltıldı | Video
09.03.2026 | 14:37
Sakarya’nın Karasu ilçesinde halk plajında parçalanmış halde bir insansız hava aracı (İHA) olduğu değerlendirilen cisim bulundu. İHA üzerinde patlayıcı madde bulunabileceği ihtimali üzerine 400 metrelik alan emniyete alındı.
