Bursa'da el freni çekilmeyen otomobil dede ve torunlarını ezdi: 1 ölü 2 yaralı | Video 08.03.2026 | 16:20 Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada el freni unutulan park halindeki otomobil yokuş aşağı inerken kaldırımda yürüyen dede ve torunlarına çarptı: 1'i öldü 2 kişi ağır yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 12.00 sıralarında Yeni mahalle Hamzabey caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücü Mücahit S.(30), 34 GYL 461 plakalı otomobilini yol kenarında park edip markete gitti. Yokuş aşağı el freni çekimi unutularak bırakılan araç hızlandı. Hızlı olan araç yaklaşık 300 metre ileride el ele tutuşarak kaldırımda yürüyen dede Piri Durgut(70), torunları Ayaz D.(13) ve Öykü Durgut(11)'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürükleyen otomobil site duvarına çıkıp direğe çarparak durdu. Kaza sonucu dede ve torunları ağır yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Öykü Durgut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayı duyarak hastaneye gelen anne Elif G. (34) büyük üzüntü yaşadı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.