İzmir'de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı | Video
24 Nisan 2026 | 10:55
İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışarak olay yerinden ayrılan sürücü tutuklandı.
HASTANEYE GİTTİ, YAKALANDI
Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gittiği tespit edilen firari araç sürücüsü Erhan K. (28), tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:40
01:27
04:09
