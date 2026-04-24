İzmir'de 2 kişinin öldüğü zincirleme kazanın firari sürücüsü tutuklandı | Video

24 Nisan 2026 | 10:55

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 2 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına karışarak olay yerinden ayrılan sürücü tutuklandı.

22 Nisan günü Balabanlı Mahallesi yolunda meydana gelen kazada, Erhan K. (28) idaresindeki 35 AF 3099 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu. Kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Ulaş (51) yönetimindeki 35 KBJ 54 plakalı araç ile Yılmaz G'nin kullandığı 09 APM 775 plakalı otomobile çarparak durabildi. Zincirleme kazada Mustafa Ulaş (51) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Ahmet Puslu ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

HASTANEYE GİTTİ, YAKALANDI
Kazada yaralanan ve kendi imkanlarıyla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne gittiği tespit edilen firari araç sürücüsü Erhan K. (28), tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
