Adana'da tepki çeken görüntü: Çocuğa oyuncak silahla atış talimi yaptırdı! | Video 24 Nisan 2026 | 09:03

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki çocuk parkında meydana geldi. Bir kişi, yanındaki çocukla birlikte parka geldi. Bir süre sonra bankların üzerine karton koyan kişi, çocuğa oyuncak silahın kullanımıyla ilgili talimat vererek atış pratiği yaptırdı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Çocuğa atış talimi yaptırıldığı anlar, çevredekilerin tepkisini çekti.