7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video
23 Nisan 2026 | 15:24
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Pars Danışan, özel izinle Güney Kutbu’na çıkarak burada 14 gün yaşadı. Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açıp çevrenin ve tabiatın korunmasını isteyen Pars Danışan’ın, kutuba çıkan en genç Türk çocuğu olduğu ve buraya da özel izinle gittiği öğrenildi.
"YOLCULUK BİR HAFTA SÜRDÜ, 14 GÜN KUTUPLARDA YAŞADI"
Bu zorlu yolculuk ve Güney Kutbu'nda geçecek 2 haftalık süreye dayanabileceğini kanıtlayan 7 yaşındaki Pars Danışan'a istisnai izin verildikten sonra anne Ebru Danışan ve baba Murat Danışan ile birlikte yola çıkıldı. Aile, Aydın'ın Kuşadası ilçesinden başlayan yolculuğun ardından bir hafta süren zorlu süreç sonrası Antarktika'ya, yani Güney Kutbu kıtasına ulaştı. Çok sevdiği buzul hayvanlarını izleyerek 14 gün geçiren Pars Danışan, dünyanın en tehlikeli deniz geçitlerinden biri olan Drake Geçidi'nin 3 gün süren zorlu geçişini tamamladıklarını ve hiç korkmadığını söyledi.
Atlas, Pasifik ve Güney Okyanusları olmak üzere 3 okyanusun kesiştiği bu sert sularda dalgalar 10-15 metreye ulaşırken, rüzgârın hızı 100 km/saatin üzerine çıkabildi. Bu zorlu yolculuğu tamamlayarak Güney Kutbu'na çıkan 7 yaşındaki Türk çocuğu Pars Danışan, burada Türk bayrağını açarak "Dünyamızı koruyalım. Lütfen dünyamızı kirletmeyelim" mesajı verip Türkiye'deki tüm çocuklara selamlarını iletti.
Yolculuğunu sağ salim tamamlayıp Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki evine dönen Pars Danışan, hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek Güney Kutbu'nda yaşadıklarını anlattı.
Çocuğunun bu isteğini özel izinle gerçekleştirdiğini belirten baba Murat Danışan, "Çok istiyordu, yaşı tutmadığı için zorluklar vardı. İngiltere'de tanıdık firmalar vardı. Onların da yardımıyla özel sigortalar yaptırarak bu seyahati gerçekleştirip Pars'ın isteğini yerine getirdik" dedi.
Pars'ın en büyük hayallerinden birinin Güney Kutbu ve burada yaşayan hayvanları yakından görmek olduğunu belirten anne Ebru Danışan ise, "Doğru hazırlık yapıldığında bence çocuklar her ortama uyum sağlayabilir. Biz de doğru hazırlık yapıp Pars'ın bu hayalini gerçekleştirmiş olduk" dedi.
7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video 23.04.2026 | 13:53
