7 yaşındaki Pars, Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açtı | Video

23 Nisan 2026 | 15:24

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ilkokul 1. sınıf öğrencisi Pars Danışan, özel izinle Güney Kutbu’na çıkarak burada 14 gün yaşadı. Güney Kutbu’nda Türk bayrağı açıp çevrenin ve tabiatın korunmasını isteyen Pars Danışan’ın, kutuba çıkan en genç Türk çocuğu olduğu ve buraya da özel izinle gittiği öğrenildi.