Polis 540 milyon TL’lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis çetesini çökertti | Video

Polis 540 milyon TL'lik işlem hacmi olan yasa dışı bahis çetesini çökertti
22 Nisan 2026 | 13:51

Afyonkarahisar merkezli 5 kentte yasa dışı bahis çetesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Afyonkarahisar Sandıklı ilçe merkezli soruşturmada yaklaşık 540 milyon lira işlem hacmine sahip suç ağı çökertildi. Güvenlik güçlerince Sandıklı ile birlikte Adana, Ankara, Şanlıurfa, Bingöl ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı baskınlarda şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonu, sim kartı, banka kartı ele geçirildi, şüphelilerin hesaplarına el konuldu.

Soruşturma çerçevesinde 14 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 7'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanırken, biri hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA