Vicdansız baba özel gereksinimli çocuğunu darp etmişti: Gözaltına alındı! | Video

22 Nisan 2026 | 14:09

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde markette özel gereksimli çocuğu tekme tokat darp eden şahıs yakalandı. Olayı gerçekleştiren şahsın, çocuğun babası olduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kartepe'deki bir markete yanındaki iki çocukla giren şahıs, reyonların arasında bir çocuğun elini tutarken, yanındaki diğer kız çocuğuna aniden tekme attı. Şiddetten korkarak kasaya doğru kaçan çocuğun peşinden giden şahıs, burada da küçük kıza tekme ve tokat atmaya devam etti. Vicdanları yaralayan olay anı ise anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOCUĞUNU DARP EDEN BABA GÖZALTINA ALINDI
Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, mağdurunun özel gereksinim raporu bulunan 12 yaşındaki H.K. olduğu, olayı gerçekleştiren şahsın ise baba A.K. (46) olduğunu tespit etti. Şüpheli baba, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri sonrası babanın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA