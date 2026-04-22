Sahte savcı ve polis şebekesi yaşlı çiftin 2 milyonluk ziynet eşyalarını çaldı | Video

Sahte savcı ve polis şebekesi yaşlı çiftin 2 milyonluk ziynet eşyalarını çaldı

22 Nisan 2026 | 09:46

Bursa'da kendisini savcı olarak tanıtan şüpheli, yaşlı çifti "evinizde arama yapılacak" yalanıyla kandırarak yaklaşık 2 milyon liralık ziynet eşyasını aldı. Nefes kesen olay, polisin 580 saatlik kamera incelemesiyle çözüldü. Şüphelinin kılık değiştirdiği anlar ise kameraya anbean yansıdı.