Ataşehir Belediye Başkan Adıgüzel ile birlikte 19 şüpheli tutuklandı | Video

22 Nisan 2026 | 08:23

Ataşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu 20 şüpheliden 19’u tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ataşehir Belediyesi'nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında; düzenlenen operasyonda gözaltına alınan aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi.

45 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtlarının incelendiği, yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığına ilişkin bulgulara ulaşıldığı öğrenildi.

Yapılan incelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren bazı firmalardan ruhsat ve iskan işlemleri karşılığında yüksek miktarlarda rüşvet alındığı, rüşvet miktarlarının projelerin niteliğine göre belirlendiği ve elde edilen paranın belediye içerisindeki görev ve yetkiye göre paylaştırıldığı tespit edildi.

Suç örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve delillerin ele geçirilmesi amacıyla İstanbul'da 45 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

19 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Haklarında 'rüşvet', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma' ve 'ihaleye fesat karıştırma' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ile birlikte Oğuz Kaya, Orhan Aydoğdu, Birkan Birol Yıldız, Mürteza Kutluk, Alpay Arslan, Aysun Gökçen, Basri Onur Dedetaş, Gülbin Ergünay, Ezgi Nur Yılmaz, Aslı Sevinç Afat, Mehmet Yılmaz, Çağlar Kaya, Doğancan Topal, Mesut Bayram, Fatih Velioğlu, Haydar Battal, Murat Gerger ve Cengiz Gündoğan tutuklandı. Şüpheli Nimet Karademir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA