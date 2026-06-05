Video Yaşam Kalça dolgusu yaptırmak için gitmişti! Güzellik uğruna canından oldu: 6 kişi için hapis istendi | Video
Kalça dolgusu yaptırmak için gitmişti! Güzellik uğruna canından oldu: 6 kişi için hapis istendi | Video

Kalça dolgusu yaptırmak için gitmişti! Güzellik uğruna canından oldu: 6 kişi için hapis istendi | Video

05 Haziran 2026 | 13:44

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kurs yerinde kalça dolgusu yaptıran Melike Çiftçi'nin (59) ölümüne ilişkin 1'i doktor Ö.Ö.'nün (60) de aralarında olduğu 6 kişi hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' ve 'Suçluyu kayırma' suçlarından hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı.

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Olay, 29 Ekim 2024'te Bostanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Estetik operasyon yaptıran Melike Çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çiftçi'nin ailesinin şikayeti üzerine, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Karşıyaka 6'ncı Asliye Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede sanıklardan operasyonu yapan doktor Ö.Ö. ile iş yeri sahibi olan kardeşi K.Ö. hakkında, 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca kurs yerinde çalışan 4 sanık hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

AMELİYATHANE VASFINA HAİZ OLMAYAN YERDE YAPILMIŞ

İddianameye giren otopsi raporunda, Çiftçi'nin ölümünün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonunda ileri gelen) sonucu meydana geldiğine yer verildi. Yaşamını yitiren Melike Çiftçi'nin doktor Ö.Ö. ile görüştüğü, Ö.Ö'nün estetik işlemini kardeşi K.Ö. adına kayıtlı estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede, ifadesine yer verilen tanık M.S., Ö.Ö'nün kendisine de dolgu işlemi yaptığını, kurs yerini estetik operasyon yapmak için kullandığını öne sürdü. İddianamede, yer verilen tespitlerde, Ö.Ö'nün, Melike Çiftçi'ye kalça dolgusu işlemleri yaptığı, şüphelinin bu işlemi ameliyathane vasfına haiz olmayan, operasyonel işlemler yapılmasına ilişkin izni olmayan, eğitim kursu vasfındaki iş yerinde yaptığı, bu nedenle şüphelinin eyleminin basit taksir olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Ayrıca, şüpheli Ö.Ö. hakkında, 'Taksirle yaralama', 'Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet' suçlarına ilişkin birden fazla dosyanın olduğu, bu nedenle yaptığı işlem neticesinde meydana gelen ölüm olayında bilinçli taksir düzeyinde kusuru olduğunun kabulünün gerektiğinin anlaşıldığı vurgulandı.

BİNADAN ÇIKARILMA ANI YER ALDI

Ayrıca iddianamede iş yerinde çalışan 4 kişinin de, Çiftçi'ye yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizleyerek çelişkili beyanda bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi. Yine dosyaya iş yerinin bulunduğu binanın güvenlik kamerası ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtları da girdi. Görüntülerde ise Melike Çiftçi'nin operasyon yaptırmak için iş yerine gelmesi, bir süre sonra ise fenalaşmasının ardından çalışanlar tarafından kucaklanarak dışarıya çıkarılıp bir otomobile bindirilmesi, bir süre sonra ise Ö.Ö.'nün kurs yerine dönmesi yer aldı.

AYNI SUÇTAN YARGILANMIŞ

Öte yandan sanık doktor Ö.Ö.'nün, İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı öğrenildi. Sanığa 14 Temmuz 2023'te 'Taksirle bir kişinin ölümüne neden olma' suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği belirtildi.

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