Hatay'da göçmen kaçakçısı 2 sürücüye 200 bin TL ceza | Video

Hatay'da göçmen kaçakçısı 2 sürücüye 200 bin TL ceza

22 Nisan 2026 | 09:14

Hatay’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 6 göçmen yakalanırken sürücü olan 2 organizatöre 200 bin TL trafik kurallarını ihlalden ceza uygulandı.