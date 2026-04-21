Kayseri'de bina görevlisini öldüren şahsa müebbet hapis cezası | Video

21 Nisan 2026 | 17:26

Kayseri'nin Talas ilçesinde tartıştığı bina görevlisini eşinin yanında defalarca bıçaklayarak öldüren şahsa müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık B.U. jandarma eşliğinde getirilirken, öldürülen B.A.'nın eşi S.A., duruşmaya SEGBİS üzerinden katıldı. Mahkeme heyetinin cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde hazırlanan raporların üzerine görüşleri sorulan B.U., "Akıl sağlığım yerimdeydi, raporlara söyleyeceğim" yok karşılığını verdi. Savcılık makamı B.U.'nun tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırılmasını isterken B.U., kendisinin Avusturalya'da çalıştığını hiç sabıkasının olmadığını ve iyi bir insan olduğunu belirterek, B.A.'nın kendisine tecavüz ettiğini iddia etti.


Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu B.U.'yu müebbet hapis cezasına çarptırdı.


Olay
Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Uçar Sokak üzerinde geçtiğimiz 1 Eylül'de meydana gelen olayda, iddiaya göre bina sakini B.B. ile bina görevlisi B.A. (38) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.B. eline geçirdiği ekmek bıçağı ile bina görevlisi B.A.'yı defalarca bıçakladı. Meydana gelen olayda B.A. aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.A. ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. B.A., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

