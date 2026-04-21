Pendik’te yola fırlayan çocuğa otomobilin çarptığı anlar kamerada | Video

21 Nisan 2026 | 13:13

İstanbul Pendik'te park halindeki araçların arasından yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 16.20 sıralarında Fevzi Çakmak Mahallesi Timurlenk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta park halindeki otomobillerin arasından yola fırlayan 8 yaşındaki çocuğa, seyir halindeki otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, hastanede tedavisi yapılan çocuk 2 saat sonra taburcu edilerek evine gönderildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

'ÇOCUK HIZLA ARADAN ÇIKMIŞ'

Kazayı gören Abdullah Aslantaş, "Arkadaşlarla burada oturuyorduk. Birden bir ses duyduk. Baktık, araç çocuğa çarpmış. Çocuğun hızla aradan çıktığını söylediler. Araç da biraz hızlıydı sanırım, duramayıp çocuğa çarptı. Çocuğun kafasında kan vardı ama ne şekilde yaralandığını bilmiyorum. Ambulans ve polis geldi, yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı" dedi.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokakta park halindeki otomobillerin arasından yola koşarak çıkan çocuğa seyir halindeki otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.

