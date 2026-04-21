Edirne'de kereste fabrikasında yangın | Video 21 Nisan 2026 | 07:27 Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Paşaköy'deki bir kereste fabrikasında yağ kazanında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın sonucu fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kontrol altına alınan yangın sonrası itfaiyenin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. İpsala Kaymakamlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Paşaköy'ümüzde bir kereste fabrikasının yağ tankından çıkan yangın kontrol altına alınmıştır. İpsala ve çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerine teşekkür ederiz. Geçmiş olsun" ifadeleri kullanıldı.