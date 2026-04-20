Şanlıurfa merkezli 3 ilde operasyon: 9 gözaltı | Video

Şanlıurfa merkezli 3 ilde operasyon: 9 gözaltı

20 Nisan 2026 | 17:48

Şanlıurfa merkezli İstanbul ve Düzce’de gerçekleştirilen operasyonda tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, hakaret, yağma ve kasten yaralama gibi suçları işledikleri belirlenen 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklandı.