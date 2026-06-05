SON DAKİKA: Can Polat’ın annesinden Dilan Polat’a zehir zemberek sözler: "Onun yüzünden oldu her şey!" | Video

05 Haziran 2026 | 11:01

Son dakika haberi: Kara para aklama ve yolsuzluktan yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile Engin Polat bu kez kan donduran bir cinayetle gündeme geldi. Polat çiftinin koruması olan ve Engin Polat’ın kuzeni olan Can Polat, İzmir Çeşme’de otel önünde infaz edildi! Yakalanan tetikçi Serhat Altun, talimatı Daltonlar çetesinden aldığını konumu ise Dilan Polat’ın Instagram paylaşımlarından bulduğunu söyledi. Can Polat için dün cenaze töreni düzenlenirken annesinin tabutun başındaki sözleri dikkat çekti: Her şey Dilan’ın yüzünden oldu!