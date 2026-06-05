SON DAKİKA: Ankara'da havaalanında panik anları! Yolcular uçaktan tahliye edildi | Video
05 Haziran 2026 | 12:05
Son dakika haberi: Ankara İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları’na ait uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi.
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