Uçakta korku dolu anlar: Taşınabilir şarj cihazından duman çıktı, yolcular tahliye edildi! | Video

05 Haziran 2026 | 13:40

Edinilen bilgiye göre; 'PGT92BP' kodlu uçakta yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığı ihbarı yapılırken, uçaktan tam destek istendiği bildirildi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbankin çıkardığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirildi. Dış müdahaleye gerek kalmadan, durum kontrol altına alındı.