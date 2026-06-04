Video Yaşam SON DAKİKA: Esenyurt'ta fabrikada yangın | Video
SON DAKİKA: Esenyurt'ta fabrikada yangın | Video

SON DAKİKA: Esenyurt'ta fabrikada yangın | Video

04 Haziran 2026 | 17:03

Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

SON DAKİKA: Esenyurt’ta fabrikada yangın | Video 01:25
SON DAKİKA: Esenyurt'ta fabrikada yangın | Video 04.06.2026 | 16:56
Kayseri’de kaçak tütün operasyonu: 62 kilo tütün ele geçirildi | Video 00:48
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 62 kilo tütün ele geçirildi | Video 04.06.2026 | 16:06
Mardin’de silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 00:33
Mardin'de silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.06.2026 | 15:14
Sultangazi’de AVM’ye silahlı saldırı! O anlar böyle görüntülendi | Video 01:52
Sultangazi'de AVM'ye silahlı saldırı! O anlar böyle görüntülendi | Video 04.06.2026 | 14:33
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat’ın kızı cenazede fenalaştı! Dilan Polat ise ağlayarak yere yığıldı | Video 05:17
Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın kızı cenazede fenalaştı! Dilan Polat ise ağlayarak yere yığıldı | Video 04.06.2026 | 14:02
Ankara’da sahte diş doktoruna operasyon | Video 00:50
Ankara'da sahte diş doktoruna operasyon | Video 04.06.2026 | 12:13
Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video 00:39
Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video 04.06.2026 | 11:20
5 yaşındaki Zümre motosiklet çapması sonucu hayatını kaybetmişti! O kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 07:18
5 yaşındaki Zümre motosiklet çapması sonucu hayatını kaybetmişti! O kazada yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 04.06.2026 | 10:39
Şişli’de metroda yolcunun cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 00:22
Şişli’de metroda yolcunun cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 04.06.2026 | 10:11
Dilan Polat’ın koruması Can Polat’ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:15
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.06.2026 | 09:18
Karganın saldırdığı vatandaşın zor anları kamerada: Kaçarken yere kapaklandı | Video 00:18
Karganın saldırdığı vatandaşın zor anları kamerada: Kaçarken yere kapaklandı | Video 04.06.2026 | 08:56
Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı | Video 00:48
Kaza yapan alkollü sürücü, olay yerinden kaçtı: 17 yaşındaki genç ağır yaralandı | Video 04.06.2026 | 08:36
Bakırköy’de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu | Video 03:37
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu | Video 04.06.2026 | 08:36
Elazığ’da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı 00:47
Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı 03.06.2026 | 23:04
Siirt’te tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı 00:16
Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı 03.06.2026 | 20:02
Dilan Polat’ın koruması Can Polat’ın vurulma anı ortaya çıktı 00:25
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı 03.06.2026 | 19:59
Esenyurt’ta korkutan anlar: Çocuklarını göremediğini söyleyip 4. kattan aşağı atladı! | Video 01:03
Esenyurt'ta korkutan anlar: Çocuklarını göremediğini söyleyip 4. kattan aşağı atladı! | Video 03.06.2026 | 16:58
Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, ölmeden önce böyle görüntülendi | Video 01:25
Dilan ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat, ölmeden önce böyle görüntülendi | Video 03.06.2026 | 16:31
Bolu Dağı Tüneli’nin girişinde otomobil alev aldı! 00:24
Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde otomobil alev aldı! 03.06.2026 | 16:23
Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat silahlı saldırıda öldürüldü! | Video 00:32
Dilan-Engin Polat çiftinin koruması Can Polat silahlı saldırıda öldürüldü! | Video 03.06.2026 | 16:14

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA