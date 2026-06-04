SON DAKİKA: Esenyurt'ta fabrikada yangın | Video

04 Haziran 2026 | 17:03

Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.