Avcılar'da uyuşturucu satıcısına kurye tuzağı | Video

05 Haziran 2026 | 10:01

Avcılar'da evinin dışını gözetlemek için kamera sistemi kuran uyuşturucu satıcısına, polis ekipleri kurye kılığına girerek baskın yaptı. Operasyonda 125 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.