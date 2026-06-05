Video Yaşam Avcılar'da uyuşturucu satıcısına kurye tuzağı | Video
Avcılar'da uyuşturucu satıcısına kurye tuzağı | Video

Avcılar'da uyuşturucu satıcısına kurye tuzağı | Video

05 Haziran 2026 | 10:01

Avcılar'da evinin dışını gözetlemek için kamera sistemi kuran uyuşturucu satıcısına, polis ekipleri kurye kılığına girerek baskın yaptı. Operasyonda 125 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

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