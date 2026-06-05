Video Yaşam Sultangazi'de trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti | Video
Sultangazi'de trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti | Video

Sultangazi'de trafik kazasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti | Video

05 Haziran 2026 | 09:50

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasının ardından taraflar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, Baran Fakhani(25) hayatını kaybederken, yaralanan Hakim Fakhani(57) ve Barış Fakhani'nin (34) tedavisi sürüyor. Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kazanın ardından yaşananlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 502 plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Olayda 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakhani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından yaralandığı belirlenen baba Hakim Fakhani'nin ise tedavisi sürüyor. Öte yandan olayda hayatını kaybeden Baran Fakhani'nin 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

KAVGA KAMERADA

Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, bir şüphelinin bıçakla tartıştığı kişiye saldırdığı anlar yer aldı. Güvenil kamerasına yansıyan görüntülerde ise bir kişinin elinde bıçakla dolaştığı çevredekilerin kaçtığı anlar yer aldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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