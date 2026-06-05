Freni patlayan kamyonun caddeyi savaş alanına çevirdiği anlar kamerada: 5 yaralı | Video
05 Haziran 2026 | 11:11
Elazığ'da rampa aşağı freni patlayan kamyon caddeyi adeta savaş alanına çevirdi. Kazada 10 araç zarar görürken, biri ağır 5 kişi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
İl Emniyet Müdürü Aydın Karan'da olay yerine gelerek kaza ve çalışmalarla ilgili ekiplerden bilgi aldı.
Olay anını anlatan vatandaşlardan Öner Coşkun, "Kapının önünde oturuyordum. Bir ses gelemeye başladı. Bu ses nedir dedim ve dönüp baktım. Kamyonetin peşi sıra kamyonu gördüm. Kamyonu gördüm ve geri çıktım. Buradaki tüm araçları aldı götürdü. Vura vura dağıttı. Bir aracı önüne kattı. Vatandaşın emniyet kemeri sıkışmıştı. Gittim onu açtım ve nefes almasını sağladım. Kamyon geldiği gibi vura vura gitti" dedi.
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