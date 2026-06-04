Reha Muhtar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı!
04 Haziran 2026 | 18:27
Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 66 yaşındaki gazeteci Reha Muhtar'ın cenazesi akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gönderildi. Reha Muhtar için İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Çocukları Muhtar’ın tabutunun başından ayrılmazken gözyaşları sel oldu. İşte cenaze töreninde yaşananlar!
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