Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın kızı cenazede fenalaştı! Dilan Polat ise ağlayarak yere yığıldı | Video

04 Haziran 2026 | 14:39

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat ve Dilan Polat'ın yakını ve koruması Can Polat (37) için Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Can Polat'ın tabutunun cami avlusuna taşındığı sırada kızının fenalaştığı, Dilan Polat'ın ise ağlayarak yere yığıldığı görüldü. 37 yaşındaki Polat, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.