Video Yaşam Denizli'de iki kadına kurşun yağdıran şüphelinin kaçış anları ortaya çıktı | Video
Denizli'de iki kadına kurşun yağdıran şüphelinin kaçış anları ortaya çıktı | Video

Denizli'de iki kadına kurşun yağdıran şüphelinin kaçış anları ortaya çıktı | Video

05 Haziran 2026 | 09:10

Denizli’de park halindeki araçta bulunan eski sevgilisi ve kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları ortaya çıktı. Aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan saldırgan, kendisini kayda alan vatandaşa "Çekme" diyerek tepki gösterdi.

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Dün akşam saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde meydana gelen olayda; Azerbaycan uyruklu Metanet A. (35), 8 yaşındaki oğlu ve kız kardeşi Turna K. (32) ile caddede park halinde bulunan otomobile bindi. Bu sırada araca yaklaşan Metanet A.'nın eski erkek arkadaşı Sabit Ö., yanında getirdiği pompalı tüfekle otomobile art arda ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ ÇEKEN VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ
Küçük çocuğun gözleri önünde iki kadına pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin, olay yerinden koşarak gelip, biraz ileriye park ettiği aracına binerek, hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Saldırgan Sabit Ö.'nün kaçtığı araçta başka bir kadının daha bulunması dikkat çekti.
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