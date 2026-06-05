Denizli'de iki kadına kurşun yağdıran şüphelinin kaçış anları ortaya çıktı | Video
05 Haziran 2026 | 09:10
Denizli’de park halindeki araçta bulunan eski sevgilisi ve kız kardeşine pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları ortaya çıktı. Aracıyla hızla bölgeden uzaklaşan saldırgan, kendisini kayda alan vatandaşa "Çekme" diyerek tepki gösterdi.
Sağlık ekipleri, bacaklarından yaralanan Metanet A. ile kolundan yaralanan kız kardeşi Turna K.'yı yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
GÖRÜNTÜ ÇEKEN VATANDAŞA TEPKİ GÖSTERDİ
Küçük çocuğun gözleri önünde iki kadına pompalı tüfekle ateş açan saldırganın, kaçış anları bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin, olay yerinden koşarak gelip, biraz ileriye park ettiği aracına binerek, hızla uzaklaştığı anlar yer aldı. Saldırgan Sabit Ö.'nün kaçtığı araçta başka bir kadının daha bulunması dikkat çekti.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:24
01:25
Beykoz'da İETT otobüsü alev alev yandı | Video 05.06.2026 | 08:23
01:50
Reha Muhtar gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı! 04.06.2026 | 18:23
01:25
SON DAKİKA: Esenyurt'ta fabrikada yangın | Video 04.06.2026 | 16:56
00:48
Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 62 kilo tütün ele geçirildi | Video 04.06.2026 | 16:06
00:33
Mardin'de silahlı alacak kavgası: 1 ölü, 3 yaralı | Video 04.06.2026 | 15:14
01:52
Sultangazi'de AVM'ye silahlı saldırı! O anlar böyle görüntülendi | Video 04.06.2026 | 14:33
05:17
00:50
Ankara'da sahte diş doktoruna operasyon | Video 04.06.2026 | 12:13
00:39
Yaşlı adama yardım bahanesiyle tuzak kurdu: 10 bin lirasını çaldı! | Video 04.06.2026 | 11:20
07:18
00:22
Şişli’de metroda yolcunun cep telefonunu çalan 2 şüpheli tutuklandı | Video 04.06.2026 | 10:11
02:15
00:18
00:48
03:37
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu | Video 04.06.2026 | 08:36
00:47
Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı 03.06.2026 | 23:04
00:16
Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı 03.06.2026 | 20:02
00:25
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı 03.06.2026 | 19:59