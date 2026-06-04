Kayseri'de kaçak tütün operasyonu: 62 kilo tütün ele geçirildi | Video
04 Haziran 2026 | 16:16
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İncesu ilçesinde yapılan çalışmalarda 62 kilo kaçak tütün ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
A.E. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatılırken İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi.
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