Ankara'da sahte diş doktoruna operasyon | Video
04 Haziran 2026 | 12:15
Ankara'da yetkisi olmadığı halde kanuna aykırı şekilde diş tedavisi yaparak haksız kazanç elde ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
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