Telefon yazışmaları suç örgütünü deşifre etti… 37 gözaltı … | Video
Ülkemiz genelinde ve uluslararası olarak faaliyet yürüten bir silahlı suç örgütüne operasyon yapıldı. Aralarında Avukat, Gümrük Muhafaza Memuru, Zabıt Katibi, Denetimli Serbestlik Memuru ve polislerin de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon; örgüte geçmişte yapılan bir başka operasyonda yakalanan iki suç örgütü üyesinden ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmaların deşifre edilmesiyle birlikte yapıldı. Örgüte yardım eden kişiler tek tek belirlendi.
LOG KAYITLARI İNCELENDİ
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen HTS kayıtları, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Raporları, bazı kamu görevlilerinin incelenen log kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda; silahlı suç örgütünün mahsuplarıyla bağlantıları bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Avukat, Gümrük Muhafaza Memuru, Zabıt Katibi, Denetimli Serbestlik Memuru ve polislerin de bulunduğu toplamda 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.