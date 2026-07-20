Telefon yazışmaları suç örgütünü deşifre etti… 37 gözaltı … | Video 20 Temmuz 2026 09:29 Ülkemiz genelinde ve uluslararası olarak faaliyet yürüten bir silahlı suç örgütüne operasyon yapıldı. Aralarında Avukat, Gümrük Muhafaza Memuru, Zabıt Katibi, Denetimli Serbestlik Memuru ve polislerin de bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı. Operasyon; örgüte geçmişte yapılan bir başka operasyonda yakalanan iki suç örgütü üyesinden ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmaların deşifre edilmesiyle birlikte yapıldı. Örgüte yardım eden kişiler tek tek belirlendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ile birlikte yapılan tespitlerin ardından düzenledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda; İstanbul başta olmak üzere ülkemiz genelinde ve uluslararası alanda faaliyet yürüten, liderliğini yurt dışında bulunan bir kişinin yaptığı organize silahlı suç örgütünün gizli faaliyetleri deşifre edildi. Söz konusu suç örgütüne yönelik daha önce yürütülen bir soruşturma kapsamında gerçekleştirilen bir başka operasyonda yakalanan iki şüpheliye ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde suç içerikli yazışmalar tespit edildi. Tespitler; örgüte geçmişte yapılan bu operasyonda yakalanan iki suç örgütü üyesinden ele geçirilen dijital materyallerdeki yazışmaların deşifre olmasıyla yapıldı. Suç örgütüne yardım eden kişiler tek tek belirlendi.

LOG KAYITLARI İNCELENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen HTS kayıtları, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Raporları, bazı kamu görevlilerinin incelenen log kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda; silahlı suç örgütünün mahsuplarıyla bağlantıları bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aralarında Avukat, Gümrük Muhafaza Memuru, Zabıt Katibi, Denetimli Serbestlik Memuru ve polislerin de bulunduğu toplamda 37 kişi yakalanarak gözaltına alındı ve şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.