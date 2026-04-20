CHP’li Meclis üyesi karakolluk oldu! Yat sahibi ‘ailemizle oturamayacak mıyız’ diyerek çıkıştı

20 Nisan 2026 | 16:26

Aydın’da CHP'li Kuşadası Belediye Meclis üyesi marinada bar işleten Tibet Özer ile yat sahibi eski Söke Spor Kulüp Başkanı Tamer Makaraç ile tartıştı. Yüksek sesli müzik nedeniyle yaşanan tartışmada Makaraç, “Bu ne rezillik. Marina’da içki kadın, müzik, gürültü her yol var. Ailemizle yatta oturamayacak mıyız?” diyerek sert tepki gösterdi. Yaşanan arbedede Özer yüzünden yaralandı. İki taraf polis merkezine giderek ifade verdi.