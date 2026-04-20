Kahramanmaraş’ta ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti | Video
20 Nisan 2026 | 12:13
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.
Yangın, gece saatlerinde Karasu mevkii Melek Mahallesi'nde Ali Temiz'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken evde yalnız yaşadığı öğrenilen Cennet Temiz'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Temiz'in cenazesi morga kaldırıldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:23
Kahramanmaraş’ta ev yangını: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 20.04.2026 | 12:09
00:46
00:28
00:34
02:38
01:52
03:21
00:09
01:48
03:41
01:44
02:10
01:19
00:32
01:44
02:08
02:24
01:41
01:21
02:26
