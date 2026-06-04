Video Yaşam Karganın saldırdığı vatandaşın zor anları kamerada: Kaçarken yere kapaklandı | Video
Karganın saldırdığı vatandaşın zor anları kamerada: Kaçarken yere kapaklandı | Video

Karganın saldırdığı vatandaşın zor anları kamerada: Kaçarken yere kapaklandı | Video

04 Haziran 2026 | 10:04

Elazığ’da bir karganın saldırısına uğrayan vatandaşın panikle kaçarken üst üste taklalar attığı ilginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Rüstempaşa Mahallesi Cahit Dalokay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, sokakta yürüyen bir vatandaş henüz belirlenemeyen bir nedenle bir karganın hedefi oldu. Karganın aniden üzerine doğru uçarak saldırmasıyla neye uğradığını şaşıran şahıs, panikle koşarak kaçmaya başladı. Peşini bırakmayan kargadan korunmak için hızla koşan vatandaş, kaçış esnasında dengesini kaybederek sert bir takla attı. Kameraya yansıyan görüntülerde, karganın havadan saldırmaya devam etmesi üzerine paniği daha da artan şahıs, koşmayı sürdürdüğü sırada koşar adımlarla işletmeye girerek kendisini korumaya çalıştı.

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