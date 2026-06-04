Karganın saldırdığı vatandaşın zor anları kamerada: Kaçarken yere kapaklandı | Video
04 Haziran 2026 | 10:04
Elazığ’da bir karganın saldırısına uğrayan vatandaşın panikle kaçarken üst üste taklalar attığı ilginç anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:15
00:18
00:48
03:37
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu | Video 04.06.2026 | 08:36
00:47
Elazığ'da otomobille çarpışan araç yan yattı: 11 yaralı 03.06.2026 | 23:04
00:16
Siirt'te tır ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı 03.06.2026 | 20:02
00:25
Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın vurulma anı ortaya çıktı 03.06.2026 | 19:59
01:03
01:25
00:24
Bolu Dağı Tüneli'nin girişinde otomobil alev aldı! 03.06.2026 | 16:23
00:32
00:44
00:41
03:27
Kauçuk fabrikasında korkutan yangın! 03.06.2026 | 15:36
01:25
00:59
00:22
Otoyolda kamyonet angusa çarptı! Kaza anı kamerada 03.06.2026 | 14:59
02:27
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 4.4'lük deprem anı böyle görüntülendi | Video 03.06.2026 | 14:46
00:47
Kırşehir'de DEAŞ'ın finans yapılanmasına operasyon: 1 tutuklama | Video 03.06.2026 | 14:40
02:14
Gaziantep'te mezarlıkta silahlı çatışma kamerada | Video 03.06.2026 | 14:33