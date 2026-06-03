Video Yaşam Polisler, yürümekte zorlanan yaşlı kadını sandalyeyle taşıdılar! O anlar, izleyenlerin içini ısıttı
Polisler, yürümekte zorlanan yaşlı kadını sandalyeyle taşıdılar! O anlar, izleyenlerin içini ısıttı

Polisler, yürümekte zorlanan yaşlı kadını sandalyeyle taşıdılar! O anlar, izleyenlerin içini ısıttı

03 Haziran 2026 | 16:13

Samsun’un İlkadım ilçesinde yunus polisleri engelli yürüteciyle evine gitmekte zorlanan kadını sandalyeyle taşıyarak, gitmek istediği yere kadar götürdü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri ekipleri, engelli yürüteciyle merdivenleri çıkamayan bir kadın gördü. Ekipler, kadını bulduğu sandalyeye oturmasını sağlayıp evine kadar taşıdı. Yaşlı kadın kendisine yardım eden polislere, "Sağ olun Allah sizden razı olsun. Allah işlerinizi rast getirsin" diyerek dua etti.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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