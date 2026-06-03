Kauçuk fabrikasında korkutan yangın!
03 Haziran 2026 | 15:40
Denizli’nin Pamukkale ilçesinde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Edinilen bilgiye göre; saat 14.30 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin kapladığı işletmeden yükselen siyah dumanlar, kentin birçok noktasından gözüktü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin kauçuk fabrikasındaki yangına müdahalesi sürüyor.
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