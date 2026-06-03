Otoyolda kamyonet angusa çarptı! Kaza anı kamerada
03 Haziran 2026 | 15:04
Hatay'ın İskenderun ilçesinde otoyolda kamyonet, aniden yola çıkan angusa çarptı. Kaza, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Payas-İskenderun Otoyolu'nda meydana geldi. Taşındığı TIR'dan düştüğü düşünülen angus, aniden karşı yöne geçti. Bu sırada bir otomobil sürücüsü, manevra yaparak angusa çarpmaktan kurtuldu. Ancak arkadan gelen kamyonet, sürücüsünün manevra yapmasına rağmen angusa çarptı. Yere yığılan angus daha sonra kalkarak otoyolda koşmaya devam etti. Kaza, trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıdı.
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