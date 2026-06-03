İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video

03 Haziran 2026 | 10:18

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankeriyle yaptı. Hem vatandaşın hem de itfaiyenin el birliğiyle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.