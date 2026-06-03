Video Yaşam İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video
İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video

İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video

03 Haziran 2026 | 10:18

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankeriyle yaptı. Hem vatandaşın hem de itfaiyenin el birliğiyle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Dikmen Mahallesi Yamaçlı Alt Sokak üzerinde bulunan ve C.A.'ya ait olduğu öğrenilen iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek tüm evi saran alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri bölgeye sevk edilirken, alevlerin çevredeki diğer binalara sıçramasını önlemek amacıyla köylüler traktöre bağlı su tankeriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.

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