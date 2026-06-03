İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video
03 Haziran 2026 | 10:18
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evde çıkan yangına ilk müdahaleyi köylüler su tankeriyle yaptı. Hem vatandaşın hem de itfaiyenin el birliğiyle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangının ardından iki katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:13
İki katlı evde çıkan yangına vatandaş su tankeri ile müdahale etti | Video 03.06.2026 | 10:11
01:55
02:40
Kaybolduğu yerde son videosu ortaya çıktı 03.06.2026 | 09:45
01:10
00:30
Otomobil şarampole düştü! Akaryakıt istasyonunda korkutan kaza 03.06.2026 | 09:32
00:19
Başıboş at trafiğin seyrini düşürdü! 03.06.2026 | 09:21
00:38
Heyelan yolu kapattı! Trabzon-Bayburt karayolu ulaşıma kapandı 03.06.2026 | 09:08
00:57
Yıldırım, plastik kasaların olduğu alana isabet etti! Kasalar alev aldı 03.06.2026 | 08:59
01:21
Kayseri’de metruk evde yangın! 03.06.2026 | 08:52
02:52
02:28
Kontrolden çıkan tır makasladı! O anlar kamerada | Video 03.06.2026 | 08:26
00:28
Kaldırımda yürüyen kadın kanalizasyona düştü, rögar kapağı üstüne kapandı 02.06.2026 | 21:50
00:35
İnegöl, dolu ve sağanak yağışa teslim oldu 02.06.2026 | 21:45
01:09
Alanya'da minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı 02.06.2026 | 19:41
07:07
Riski nedeniyle toplam 33 konut tahliye edildi: Heyelan anı kamerada 02.06.2026 | 16:53
02:07
00:49
Gümüşhane'de korkunç cinayet! Eşini odunla döverek öldürdü | Video 02.06.2026 | 16:35
01:00
02:13
Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video 02.06.2026 | 15:58
01:28
Gaziantep'te sokak ortasındaki kavga 'meydan savaşına' döndü 02.06.2026 | 15:49