Video Yaşam Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video
Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video

Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video

02 Haziran 2026 | 16:15

Nevşehir'de cenaze çıkışında trafikte yaşanan yol verme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin tabancayla rastgele ateş ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay dün Cami Cedit Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yakınlarının cenazesine katılan kişiler, Kurşunlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defin işlemleri için mezarlığa giderken iddiaya göre trafikte yol verme meselesi nedeniyle U.T. ile E.K. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, U.T. aracında bulunan tabanca ile ateş açtı. Açılan ateş sırasında olay yerinden geçmekte olan Harun İ., kurşunların isabet etmesi sonucu yaralandı. Silah seslerinin duyulması üzerine çevrede panik yaşanırken, vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Harun İ., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen U.T. ile kavgaya karışan E.K.'yi mezarlıkta gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden U.T. bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan U.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, olayda silah kullandığı belirlenen şüpheli hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin lira idari para cezası uygulanacağı öğrenildi. Şahsın kavga sırasında rastgele ateş ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video 02:13
Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video 02.06.2026 | 15:58
Gaziantep’te sokak ortasındaki kavga ’meydan savaşına’ döndü 01:28
Gaziantep'te sokak ortasındaki kavga 'meydan savaşına' döndü 02.06.2026 | 15:49
Taksi durağına satırlı sopalı saldırı! Taksiciler korkunç günü anlattı 11:40
Taksi durağına satırlı sopalı saldırı! Taksiciler korkunç günü anlattı 02.06.2026 | 15:32
Meraya yayılan hayvanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 01:31
Meraya yayılan hayvanlar kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 02.06.2026 | 15:28
Güvenlik görevlisi Tahsin’i öldüren sanık için müebbet talebi: Kavga görüntüleri güvenlik kamerasında 06:32
Güvenlik görevlisi Tahsin'i öldüren sanık için müebbet talebi: Kavga görüntüleri güvenlik kamerasında 02.06.2026 | 15:18
Eski eşinden şiddet gördüğünü sosyal medyada paylaştı: Ağabeyi şüpheliyi tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 00:39
Eski eşinden şiddet gördüğünü sosyal medyada paylaştı: Ağabeyi şüpheliyi tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 02.06.2026 | 15:04
Önce süslendiler, sonra hırsızlık yaptılar! Süslü hırsızlar kamerada 02:15
Önce süslendiler, sonra hırsızlık yaptılar! Süslü hırsızlar kamerada 02.06.2026 | 14:47
Motosiklet kazasında ağır yaralanan Batuhan, hastanede öldü... Kaza anı kamerada 00:48
Motosiklet kazasında ağır yaralanan Batuhan, hastanede öldü... Kaza anı kamerada 02.06.2026 | 14:40
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Yol üstündeki restorana daldı! 01:08
Direksiyon hakimiyetini kaybetti: Yol üstündeki restorana daldı! 02.06.2026 | 14:39
SON DAKİKA: Türkan Biçer cinayetinde korkunç görüntü! Düşme anı kamerada: Arbede sonrası balkonda dakikalarca asılı kaldı! | Video 05:24
SON DAKİKA: Türkan Biçer cinayetinde korkunç görüntü! Düşme anı kamerada: Arbede sonrası balkonda dakikalarca asılı kaldı! | Video 02.06.2026 | 14:32
Adliye önünde arbede çıktı: 8 gözaltı! | Video 03:35
Adliye önünde arbede çıktı: 8 gözaltı! | Video 02.06.2026 | 13:50
Tavuk eti yüklü TIR şarampole devrildi: 2 yaralı | Video 01:08
Tavuk eti yüklü TIR şarampole devrildi: 2 yaralı | Video 02.06.2026 | 13:44
Korsan taksiciler sıkı denetime takıldı! Araçlar trafikten men edildi, para cezası kesildi 00:40
Korsan taksiciler sıkı denetime takıldı! Araçlar trafikten men edildi, para cezası kesildi 02.06.2026 | 13:27
Yeşil ışığa rağmen ilerlemedi: Trafiği kilitleyen sürücü, tepkilere aldırış etmedi 01:14
Yeşil ışığa rağmen ilerlemedi: Trafiği kilitleyen sürücü, tepkilere aldırış etmedi 02.06.2026 | 13:20
Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı! O anlar kamerada 00:41
Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı! O anlar kamerada 02.06.2026 | 12:47
Sinop açıklarında füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu 02:37
Sinop açıklarında füze olduğu değerlendirilen cisim bulundu 02.06.2026 | 12:09
Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 gözaltı | Video 02:31
Nevşehir merkezli 27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 91 gözaltı | Video 02.06.2026 | 11:57
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 30 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01:18
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu: 30 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 02.06.2026 | 11:34
Motosikletin ön tekerini kaldırdı, duvara tosladı! O anlar güvenlik kamerasında 02:12
Motosikletin ön tekerini kaldırdı, duvara tosladı! O anlar güvenlik kamerasında 02.06.2026 | 11:07
Çocuğun yaktığı karton, otomobili tutuşturdu! 05:51
Çocuğun yaktığı karton, otomobili tutuşturdu! 02.06.2026 | 10:57

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA