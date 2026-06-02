Kavgada rastgele ateş açan şahıs kamerada | Video

02 Haziran 2026 | 16:15

Nevşehir'de cenaze çıkışında trafikte yaşanan yol verme tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Şüphelinin tabancayla rastgele ateş ettiği anların görüntüleri de ortaya çıktı.