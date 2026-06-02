Çocuğun yaktığı karton, otomobili tutuşturdu!

02 Haziran 2026 | 11:01

Batman'da yoldan geçen 3 çocuktan biri, park halindeki otomobilin önünde bulunan karton parçasını çakmakla yaktı. Yanan kartondan sıçrayan alevler kısa sürede otomobilin ön kısmını tutuşturdu. Aracın yandığını fark eden çevredekiler, pet şişelerle taşıdıkları suyla yangına müdahale etti. Bu sırada evinden yangını gören bir kişi de pencereden sarkıttığı hortumla alevlere su tuttu. Yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.