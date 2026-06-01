Muğla'da motosiklet hırsızlığı kamerada! 01 Haziran 2026 | 15:57 Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü motosikletin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, anahtarı üzerinde bulunan 48 AD 236 plakalı motosiklet, bir otelin önünden kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından çalındı. Olay anı güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde şahsın etrafı kontrol ettikten sonra motora binip gitmesi yer alıyor.