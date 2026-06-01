Video Yaşam Marketteki cinayette "tek kurşun" detayı! Yargıtay hapis cezasını bozdu
Marketteki cinayette

Marketteki cinayette "tek kurşun" detayı! Yargıtay hapis cezasını bozdu

01 Haziran 2026 | 14:50

Kocaeli'nin Derince ilçesinde oğlunun trafik kazasında ölümünden sorumlu tuttuğu komşusunu markette tabancayla vurarak öldüren ve eşini yaralayan sanığa verilen toplam 23 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Yüksek Mahkeme, olayda tek el ateş edildiğine dikkat çekerek, sanığa iki ayrı suçtan ceza verilmesinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Derince'ye bağlı Yenikent Mahallesi'nde 22 Şubat 2022'de yaşanan olayda, bir süpermarkette alışveriş yapan Belfun Doğramacı (44) ve eşi Sevda Doğramacı (39), komşuları Mustafa Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı. Olayda Belfun Doğramacı kalbinden vurularak hayatını kaybederken, eşi Sevda Doğramacı kolundan yaralandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Marketteki cinayette tek kurşun detayı! Yargıtay hapis cezasını bozdu 03:48
Marketteki cinayette "tek kurşun" detayı! Yargıtay hapis cezasını bozdu 01.06.2026 | 14:46
Mustafa Sandal’ın eski bacanağına tahliye! Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı 01:17
Mustafa Sandal'ın eski bacanağına tahliye! Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı 01.06.2026 | 14:19
Otomobil sulama kanalına düştü! Ekipler yaralı için seferber oldu 01:51
Otomobil sulama kanalına düştü! Ekipler yaralı için seferber oldu 01.06.2026 | 12:03
Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı! ’Binayı da yakacağını söylüyor’ 04:53
Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı! 'Binayı da yakacağını söylüyor' 01.06.2026 | 11:22
Komşusuna sinirlenip bahçeden eve doğru ateş açtı! O anlar kameraya yansıdı 00:31
Komşusuna sinirlenip bahçeden eve doğru ateş açtı! O anlar kameraya yansıdı 01.06.2026 | 10:53
İki aile arasında ’yol verme’ kavgası çıktı! 3 ölü 02:55
İki aile arasında 'yol verme' kavgası çıktı! 3 ölü 01.06.2026 | 10:44
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı 02:57
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı 01.06.2026 | 10:35
Kına gecesinde 2 aile arasında büyük kavga! 8 yaralı 00:33
Kına gecesinde 2 aile arasında büyük kavga! 8 yaralı 01.06.2026 | 10:28
Sarıyer’de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: ’Hepinizi vuracağım’ 01:03
Sarıyer’de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım' 01.06.2026 | 09:34
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada 00:13
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada 01.06.2026 | 08:59
İstanbul’da işbaşı trafiği! Haftanın ilk günü yoğunluk başladı 04:24
İstanbul'da işbaşı trafiği! Haftanın ilk günü yoğunluk başladı 01.06.2026 | 08:48
Esenler’de korkutan yangın! Bitişiğindeki 3 binaya sıçradı 02:14
Esenler’de korkutan yangın! Bitişiğindeki 3 binaya sıçradı 01.06.2026 | 08:41
Polisi ezmeye çalıştığı iddia edilen yabancı uyruklu sürücü tutuklandı! 01:21
Polisi ezmeye çalıştığı iddia edilen yabancı uyruklu sürücü tutuklandı! 31.05.2026 | 15:59
Otoyoldaki tünelde zincirleme kaza! 6 aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:58
Otoyoldaki tünelde zincirleme kaza! 6 aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 31.05.2026 | 15:42
Kaldırımda oturan kadının boynundaki altınları çaldı! Olay anı kamerada 01:28
Kaldırımda oturan kadının boynundaki altınları çaldı! Olay anı kamerada 31.05.2026 | 14:46
Sultangazi’de annesini rehin alan şüpheli ağabeyinin ihbarıyla yakalandı 03:16
Sultangazi’de annesini rehin alan şüpheli ağabeyinin ihbarıyla yakalandı 31.05.2026 | 14:33
Ordu’da yayladaki 3 ev yandı 00:57
Ordu'da yayladaki 3 ev yandı 31.05.2026 | 12:01
SON DAKİKA… Denizli’de yolcu otobüsü faciası! 8 kişi hayatını kaybetti 33 kişi de yaralandı: Kahreden detay… 04:25
SON DAKİKA… Denizli’de yolcu otobüsü faciası! 8 kişi hayatını kaybetti 33 kişi de yaralandı: Kahreden detay… 31.05.2026 | 08:52
Burdur’da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı 00:10
Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı 30.05.2026 | 23:45
Avcılar’da tekme ve yumruklu ’yol verme’ kavgasını gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti 03:11
Avcılar’da tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgasını gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti 30.05.2026 | 15:36

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA