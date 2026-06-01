Otomobil sulama kanalına düştü! Ekipler yaralı için seferber oldu

01 Haziran 2026 | 12:06

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sulama kanalına düşen otomobilde bulunan kadını kurtarmak için ekipler seferber oldu. İtfaiye ekiplerinin önderliğinde, AFAD ve sağlık ekiplerinin desteğiyle sürücü Nisa İ.K., otomobilden alarak merdiven yardımıyla sulama kanalından çıkartıldı.