Sarıyer’de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım'
01 Haziran 2026 | 09:37
Sarıyer’de lokanta çalışanı Burak K. (29), yemek borcunu istemek için çalışanını yan tarafta bulunan dükkan sahibine gönderdi. İddiaya göre borcu olan Hasan D. (34), lokantaya gelerek "Silahımı alıp geleceğim, hepinizi vuracağım" diyerek tehditte bulundu; ardından da yanında çalışan Sinan İ.’ye (33) "Silahımı getir" talimatı verdi. İhbar üzerine çalışma başlatan Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Sinan İ.’yi motosikletle sokaktan uzaklaşırken yakaladı. Üzerinde ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirilen Sinan İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Hasan D. tutuklandı. İki şüphelinin toplam 46 suç kaydı olduğu öğrenildi.
