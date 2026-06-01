Esenler’de korkutan yangın! Bitişiğindeki 3 binaya sıçradı

01 Haziran 2026 | 08:44

Esenler’de içinde iplik rulosu ve hurda eşyaların bulunduğu depoda çıkan ve bitişikteki 3 binanın dış cephesi ile bir çatıya sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.