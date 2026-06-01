İstanbul'da işbaşı trafiği! Haftanın ilk günü yoğunluk başladı
01 Haziran 2026 | 08:55
İstanbul'da 9 günlük Kurban Bayram tatili sonrası haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB Yoğunluk Haritası verilerine göre yoğunluk saat 08.00 itibariyle yüzde 68 olarak ölçüldü. Maltepe ile Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda araçlar ilerlemekte zorlandı.
YOĞUNLUK YÜZDE 60'A ÇIKTI
Saat 08.30 itibariyle trafik yoğunluğ kent genelinde yüzde 60'a çıktı. Yoğunluk Anadolu Yakası'nda yüzde 69, Avrupa Yakası'nda ise, yüzde 53 olarak ölçüldü. Her iki yakada da yaşanan yoğunluk nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.
