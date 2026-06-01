İki aile arasında 'yol verme' kavgası çıktı! 3 ölü

01 Haziran 2026 | 10:50

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 kişinin öldüğü 'yol verme' kavgasında yaralanan Vejdi Kılınç (50), hastanede hayatını kaybetti. Böylece kavgaya ilişkin ölü sayısı 3 oldu.

Olay, 28 Mayıs'ta Kızıltepe ilçesi kırsal Ilıcak Mahallesi mevkisinde, Nusaybin kara yolu üzerinde meydana geldi. Araçlarıyla seyir halinde olan iki ailenin fertleri arasında 'yol verme' meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

15 GÖZALTI

Tedaviye alınan yaralılardan Abdullah Kılınç (29) ile Doğan Baday (35), hayatını kaybetti. Yaralı 6 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilirken, ağır yaralı olan Vejdi Kılınç (50) Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Kılınç, bu sabah hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 15 kişinin işlemleri devam ediyor.

