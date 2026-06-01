Kağıthane'de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı 01 Haziran 2026 | 10:39 Kağıthane'de uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenleyen Mobil Park polisi, kapıyı açmayan şüphelilerin içerideki hareketliliğini fark etti. Bu sırada Özlem E.'nin (24) balkondan attığı paket içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Polis kapıyı koçbaşıyla kırmaya hazırlanırken eşi İbrahim E. (27) kapıyı açtı. Evde yapılan aramada 2 parça halinde kokain bulundu. Eve gelen İbrahim E.'nin abisi Tarık T. (34), dayısı Şeyhmuz E. (28) ve Emin E. (29) gözaltındaki şüpheliyi kaçırmaya çalışınca ortalık karıştı. Takviye polislerin gelmesinin ardından 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen karı koca tutuklanırken 3 kişi serbest bırakıldı.

Olay, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese gitti. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra kapıyı çaldı. İçeride bulunan şüpheliler kapıyı açmadı. Evden gelen sesler üzerine polis ekipleri kapıyı koçbaşıyla açmak için hazırlık yaptı.

UYUŞTURUCUYU BALKONDAN ATTI

Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evde bulunan Özlem E.'nin balkondan poşetler attığını gördü. Yapılan incelemede atılan paketlerde 59,8 gram marihuana, 4 parça halinde 14 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri kapıyı kırmaya hazırlandığı sırada pazarcı olduğu öğrenilen İbrahim E. kapıyı açtı. Evde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 1,25 gram kokain bulundu.

AĞABEYİ VE DAYISI ŞÜPHELİYİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Aramanın tamamlanması sırasında İbrahim E.'nin dayısı olduğu öğrenilen marangoz Şeyhmuz E., abisi tekstilci Tarık T. ve kurye Emin E. ave geldi. 3 kişinin gözaltına alınan İbrahim E.'yi kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekiplerine direnerek zorluk çıkaran şüphelilere takviye ekiplerin desteğiyle müdahale edildi. Arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İBRAHİM E. VE ÖZLEM E. TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerden İbrahim E. ve Özlem E.'nin 'Açıktan hırsızlık', Şeyhmuz E.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve sahtecilik', Tarık T.'nin 'Hırsızlık', Emin E.'nin ise ,'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından kayıtları bulunduğu öğrenildi. Toplam 13 suç kaydı bulunan şüphelilerden İbrahim E. ile Özlem E., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Şeyhmuz E., Tarık T. ve Emin E. ise 'Görevli memura mukavemet' suçundan yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.