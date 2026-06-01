Video Yaşam Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı

01 Haziran 2026 | 10:39

Kağıthane’de uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenleyen Mobil Park polisi, kapıyı açmayan şüphelilerin içerideki hareketliliğini fark etti. Bu sırada Özlem E.’nin (24) balkondan attığı paket içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Polis kapıyı koçbaşıyla kırmaya hazırlanırken eşi İbrahim E. (27) kapıyı açtı. Evde yapılan aramada 2 parça halinde kokain bulundu. Eve gelen İbrahim E.’nin abisi Tarık T. (34), dayısı Şeyhmuz E. (28) ve Emin E. (29) gözaltındaki şüpheliyi kaçırmaya çalışınca ortalık karıştı. Takviye polislerin gelmesinin ardından 5 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen karı koca tutuklanırken 3 kişi serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 16 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen adrese gitti. Ekipler bina çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra kapıyı çaldı. İçeride bulunan şüpheliler kapıyı açmadı. Evden gelen sesler üzerine polis ekipleri kapıyı koçbaşıyla açmak için hazırlık yaptı.

UYUŞTURUCUYU BALKONDAN ATTI

Bu sırada çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, evde bulunan Özlem E.'nin balkondan poşetler attığını gördü. Yapılan incelemede atılan paketlerde 59,8 gram marihuana, 4 parça halinde 14 gram kokain ve 1 hassas terazi ele geçirildi. Polis ekipleri kapıyı kırmaya hazırlandığı sırada pazarcı olduğu öğrenilen İbrahim E. kapıyı açtı. Evde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 1,25 gram kokain bulundu.

AĞABEYİ VE DAYISI ŞÜPHELİYİ KAÇIRMAYA ÇALIŞTI

Aramanın tamamlanması sırasında İbrahim E.'nin dayısı olduğu öğrenilen marangoz Şeyhmuz E., abisi tekstilci Tarık T. ve kurye Emin E. ave geldi. 3 kişinin gözaltına alınan İbrahim E.'yi kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Polis ekiplerine direnerek zorluk çıkaran şüphelilere takviye ekiplerin desteğiyle müdahale edildi. Arbede sonrası 5 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İBRAHİM E. VE ÖZLEM E. TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Şüphelilerden İbrahim E. ve Özlem E.'nin 'Açıktan hırsızlık', Şeyhmuz E.'nin 'Uyuşturucu madde ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve sahtecilik', Tarık T.'nin 'Hırsızlık', Emin E.'nin ise ,'Kasten yaralama', 'Uyuşturucu madde kullanmak' ve 'Ateşli Silahlar Kanununa muhalefet' suçlarından kayıtları bulunduğu öğrenildi. Toplam 13 suç kaydı bulunan şüphelilerden İbrahim E. ile Özlem E., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan tutuklandı. Şeyhmuz E., Tarık T. ve Emin E. ise 'Görevli memura mukavemet' suçundan yapılan işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı 02:57
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı 01.06.2026 | 10:35
Kına gecesinde 2 aile arasında büyük kavga! 8 yaralı 00:33
Kına gecesinde 2 aile arasında büyük kavga! 8 yaralı 01.06.2026 | 10:28
Sarıyer’de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: ’Hepinizi vuracağım’ 01:03
Sarıyer’de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım' 01.06.2026 | 09:34
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada 00:13
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada 01.06.2026 | 08:59
İstanbul’da işbaşı trafiği! Haftanın ilk günü yoğunluk başladı 04:24
İstanbul'da işbaşı trafiği! Haftanın ilk günü yoğunluk başladı 01.06.2026 | 08:48
Esenler’de korkutan yangın! Bitişiğindeki 3 binaya sıçradı 02:14
Esenler’de korkutan yangın! Bitişiğindeki 3 binaya sıçradı 01.06.2026 | 08:41
Polisi ezmeye çalıştığı iddia edilen yabancı uyruklu sürücü tutuklandı! 01:21
Polisi ezmeye çalıştığı iddia edilen yabancı uyruklu sürücü tutuklandı! 31.05.2026 | 15:59
Otoyoldaki tünelde zincirleme kaza! 6 aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 03:58
Otoyoldaki tünelde zincirleme kaza! 6 aracın karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı 31.05.2026 | 15:42
Kaldırımda oturan kadının boynundaki altınları çaldı! Olay anı kamerada 01:28
Kaldırımda oturan kadının boynundaki altınları çaldı! Olay anı kamerada 31.05.2026 | 14:46
Sultangazi’de annesini rehin alan şüpheli ağabeyinin ihbarıyla yakalandı 03:16
Sultangazi’de annesini rehin alan şüpheli ağabeyinin ihbarıyla yakalandı 31.05.2026 | 14:33
Ordu’da yayladaki 3 ev yandı 00:57
Ordu'da yayladaki 3 ev yandı 31.05.2026 | 12:01
SON DAKİKA… Denizli’de yolcu otobüsü faciası! 8 kişi hayatını kaybetti 33 kişi de yaralandı: Kahreden detay… 04:25
SON DAKİKA… Denizli’de yolcu otobüsü faciası! 8 kişi hayatını kaybetti 33 kişi de yaralandı: Kahreden detay… 31.05.2026 | 08:52
Burdur’da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı 00:10
Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı 30.05.2026 | 23:45
Avcılar’da tekme ve yumruklu ’yol verme’ kavgasını gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti 03:11
Avcılar’da tekme ve yumruklu 'yol verme' kavgasını gülerek cep telefonu kamerasıyla kaydetti 30.05.2026 | 15:36
Beylikdüzü’nde freni boşalan İETT otobüsü TIR’a çarptı! O kaza anı kamerada 01:56
Beylikdüzü'nde freni boşalan İETT otobüsü TIR'a çarptı! O kaza anı kamerada 30.05.2026 | 15:07
’Kocamla ilişkin var’ dedi, genç kızı defalarca bıçakladı! 03:36
'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı! 30.05.2026 | 13:19
Trafikte tartıştığı İETT şoförüne elindeki cismi fırlattı! Yolcuların panik anları kamerada 01:22
Trafikte tartıştığı İETT şoförüne elindeki cismi fırlattı! Yolcuların panik anları kamerada 30.05.2026 | 08:50
SON DAKİKA | Türkan Biçer ölüme böyle götürüldü! SABAH olay gecesine ait görüntülere ulaştı 00:30
SON DAKİKA | Türkan Biçer ölüme böyle götürüldü! SABAH olay gecesine ait görüntülere ulaştı 30.05.2026 | 06:29
Çorum’da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 00:23
Çorum'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 yaralı 30.05.2026 | 00:00
’Var Mısın Yok Musun?’da yarışmacı bankanın 825 bin TL’lik teklifine ne yanıt verdi? 03:17
'Var Mısın Yok Musun?'da yarışmacı bankanın 825 bin TL'lik teklifine ne yanıt verdi? 29.05.2026 | 23:33

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA