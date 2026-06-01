Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı! 'Binayı da yakacağını söylüyor'
01 Haziran 2026 | 11:28
Esenyurt'ta iddiaya göre, Kasım A. telefonla tartıştığı eniştesi Yakup O. tarafından önce tehdit edildi. 2 gün sonra eşi ve ablasıyla birlikte Kasım A.'nın evinin önüne gelen Yakup O. arka camını kırdığı yanıcı madde döktüğü aracı yaktı. Kasım A., daha sonra olay yerinden ayrıldı ve Yakup O. ile yanındakilerden şikayetçi oldu. Ölümle tehdit edildiğini söyleyen Kasım A. "Mağdur durumdayız, taksidimiz daha bitmedi. Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Şikayetçi olduğum için binayı yakacağını söylüyor, beni yakacağını söylüyor" dedi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:53
Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı! 'Binayı da yakacağını söylüyor' 01.06.2026 | 11:22
00:31
Komşusuna sinirlenip bahçeden eve doğru ateş açtı! O anlar kameraya yansıdı 01.06.2026 | 10:53
02:55
İki aile arasında 'yol verme' kavgası çıktı! 3 ölü 01.06.2026 | 10:44
02:57
00:33
Kına gecesinde 2 aile arasında büyük kavga! 8 yaralı 01.06.2026 | 10:28
01:03
00:13
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada 01.06.2026 | 08:59
04:24
İstanbul'da işbaşı trafiği! Haftanın ilk günü yoğunluk başladı 01.06.2026 | 08:48
02:14
Esenler’de korkutan yangın! Bitişiğindeki 3 binaya sıçradı 01.06.2026 | 08:41
01:21
Polisi ezmeye çalıştığı iddia edilen yabancı uyruklu sürücü tutuklandı! 31.05.2026 | 15:59
03:58
01:28
Kaldırımda oturan kadının boynundaki altınları çaldı! Olay anı kamerada 31.05.2026 | 14:46
03:16
Sultangazi’de annesini rehin alan şüpheli ağabeyinin ihbarıyla yakalandı 31.05.2026 | 14:33
00:57
Ordu'da yayladaki 3 ev yandı 31.05.2026 | 12:01
04:25
00:10
Burdur'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı 30.05.2026 | 23:45
03:11
01:56
Beylikdüzü'nde freni boşalan İETT otobüsü TIR'a çarptı! O kaza anı kamerada 30.05.2026 | 15:07
03:36
'Kocamla ilişkin var' dedi, genç kızı defalarca bıçakladı! 30.05.2026 | 13:19