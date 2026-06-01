Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı! 'Binayı da yakacağını söylüyor'

01 Haziran 2026 | 11:28

Esenyurt'ta iddiaya göre, Kasım A. telefonla tartıştığı eniştesi Yakup O. tarafından önce tehdit edildi. 2 gün sonra eşi ve ablasıyla birlikte Kasım A.'nın evinin önüne gelen Yakup O. arka camını kırdığı yanıcı madde döktüğü aracı yaktı. Kasım A., daha sonra olay yerinden ayrıldı ve Yakup O. ile yanındakilerden şikayetçi oldu. Ölümle tehdit edildiğini söyleyen Kasım A. "Mağdur durumdayız, taksidimiz daha bitmedi. Defalarca şikayetçi olmama rağmen henüz yakalanmadı. Şikayetçi olduğum için binayı yakacağını söylüyor, beni yakacağını söylüyor" dedi. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.