Mustafa Sandal'ın eski bacanağına tahliye! Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı

01 Haziran 2026 | 14:22

Kasten öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlamalarla yargılanan ve kırmızı bültenle yakalandıktan sonra tutuklanan Mustafa Sandal'ın eski bacanağı olarak bilinen Hüsnü Kerem Şen, mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi. Şen hakkında elektronik kelepçe takılarak konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken, olay anına ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Hüsnü Kerem Şen, yargılandığı davada mahkemenin ara kararıyla tahliye edildi.