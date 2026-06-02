Video Yaşam Şişli'de alkollü sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için takla attı | Video
Şişli'de alkollü sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için takla attı | Video

Şişli'de alkollü sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için takla attı | Video

02 Haziran 2026 | 09:14

Şişli’de alkollü olduğu öğrenilen sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda takla attı. Şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün dişleri kırıldı. Ehliyetine 2 yıl el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 04.30 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Kadırgalar Caddesi üzerinde meydana geldi. 20 U 2733 plakalı otomobili ile seyreden İ.O. kendi iddiasına göre yola atlayan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Yol kenarındaki kaldırıma çarpan sürücü defalarca takla atarak ancak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Takla atan otomobilden kendi imkanları ile çıkan İ.O.'nun trafik polisi ekiplerinin alkol kontrolü sonucu 194 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle dişleri kırılan, yüzü ve vücudunda çizikler olan İ.O. yasal sınırın 2 katından fazla alkollü olduğu için ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

SÜRÜCÜNÜN EHLİYETİNE 2 YIL EL KONULDU
Kazaya karışan ve kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı trafiğe kapatılan cadde otomobil parçalarının temizlenmesi sonrası yeniden trafiğe açıldı. Kaza yapan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulurken sürücü hakkında yasal işlem de başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı! 02:25
Ambulanstan fırlayıp gazeteciye böyle saldırdı! 02.06.2026 | 09:09
Şişli’de alkollü sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için takla attı | Video 01:58
Şişli'de alkollü sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için takla attı | Video 02.06.2026 | 08:57
Sakarya’da kahreden kaza: Toplu taşıma aracının çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 00:46
Sakarya'da kahreden kaza: Toplu taşıma aracının çarptığı 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti | Video 02.06.2026 | 08:35
Batman’da düğün dönüşü kaza: 6 yaralı | Video 01:22
Batman'da düğün dönüşü kaza: 6 yaralı | Video 02.06.2026 | 08:34
Diyarbakır’da alevlere teslim olan minibüs küle döndü 00:28
Diyarbakır'da alevlere teslim olan minibüs küle döndü 01.06.2026 | 23:39
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı 00:41
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı 01.06.2026 | 18:20
Şarj aleti büyük felakete yol açtı! Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahele etti 03:41
Şarj aleti büyük felakete yol açtı! Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahele etti 01.06.2026 | 16:09
Muğla’da motosiklet hırsızlığı kamerada! 00:28
Muğla'da motosiklet hırsızlığı kamerada! 01.06.2026 | 15:54
Marketteki cinayette tek kurşun detayı! Yargıtay hapis cezasını bozdu 03:48
Marketteki cinayette "tek kurşun" detayı! Yargıtay hapis cezasını bozdu 01.06.2026 | 14:46
Mustafa Sandal’ın eski bacanağına tahliye! Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı 01:17
Mustafa Sandal'ın eski bacanağına tahliye! Cinayete ait yeni görüntüler ortaya çıktı 01.06.2026 | 14:19
Otomobil sulama kanalına düştü! Ekipler yaralı için seferber oldu 01:51
Otomobil sulama kanalına düştü! Ekipler yaralı için seferber oldu 01.06.2026 | 12:03
Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı! ’Binayı da yakacağını söylüyor’ 04:53
Tartıştığı eniştesi aracını kundakladı! 'Binayı da yakacağını söylüyor' 01.06.2026 | 11:22
Komşusuna sinirlenip bahçeden eve doğru ateş açtı! O anlar kameraya yansıdı 00:31
Komşusuna sinirlenip bahçeden eve doğru ateş açtı! O anlar kameraya yansıdı 01.06.2026 | 10:53
İki aile arasında ’yol verme’ kavgası çıktı! 3 ölü 02:55
İki aile arasında 'yol verme' kavgası çıktı! 3 ölü 01.06.2026 | 10:44
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı 02:57
Kağıthane’de uyuşturucu operasyonunda sokak karıştı! Dayı ve abi şüpheliyi kaçırmaya çalıştı 01.06.2026 | 10:35
Kına gecesinde 2 aile arasında büyük kavga! 8 yaralı 00:33
Kına gecesinde 2 aile arasında büyük kavga! 8 yaralı 01.06.2026 | 10:28
Sarıyer’de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: ’Hepinizi vuracağım’ 01:03
Sarıyer’de yemek borcunu isteyen komşusunu silahla tehdit etti: 'Hepinizi vuracağım' 01.06.2026 | 09:34
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada 00:13
Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü! O kaza anları kamerada 01.06.2026 | 08:59
İstanbul’da işbaşı trafiği! Haftanın ilk günü yoğunluk başladı 04:24
İstanbul'da işbaşı trafiği! Haftanın ilk günü yoğunluk başladı 01.06.2026 | 08:48
Esenler’de korkutan yangın! Bitişiğindeki 3 binaya sıçradı 02:14
Esenler’de korkutan yangın! Bitişiğindeki 3 binaya sıçradı 01.06.2026 | 08:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA