Şişli'de alkollü sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için takla attı | Video

02 Haziran 2026 | 09:14

Şişli’de alkollü olduğu öğrenilen sürücü yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda takla attı. Şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulan sürücünün dişleri kırıldı. Ehliyetine 2 yıl el konulan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.